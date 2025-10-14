Argentine: le sauvetage financier américain divise la population, en pleine visite de Javier Milei à Washington

Depuis son élection, Javier Milei a basé sa politique étrangère sur un alignement total avec les États-Unis. Un choix gagnant, parfait même, selon Fernando Jimenez. Cet agent d’entretien se félicite du parti pris idéologique du président argentin : « Je préfère mille fois avoir le soutien des États-Unis de Donald Trump qu’avoir des relations avec le Venezuela de Maduro, comme c'était le cas avec l’ancienne présidente Cristina Kirchner. »
Pour Leandro, technicien informatique, le simple fait d’avoir besoin de l’aide américaine pose la question de la viabilité de la politique économique de Javier Milei : « Il a déjà demandé de l’aide au Fonds monétaire international, et maintenant, il a besoin d’un nouveau sauvetage pour tenir jusqu’aux élections. »
Achat de pesos et de titres de la dette argentine, échanges de devises à hauteur de 20 milliards de dollars : les États-Unis ont assuré être prêts à faire le nécessaire pour soutenir l’économie argentine. Mais à quel prix, s’interroge Leandro : « La manière de fonctionner de Trump, c’est de se demander quel profit il peut tirer du pays avec qui il traite. »
Terres rares, lithium, uranium : l’Argentine regorge de ressources qui intéressent les États-Unis. Mais Javier Milei l’assure, le soutien de son allié Donald Trump vient sans conditions.
