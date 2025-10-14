Menu
Argentine: le sauvetage financier américain divise la population, en pleine visite de Javier Milei à Washington


Rédigé le Mardi 14 Octobre 2025 à 12:10 | Lu 42 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le président argentin Javier Milei est à la Maison Blanche ce mardi 14 octobre, reçu par son homologue et allié américain Donald Trump. Une réunion pour sceller le sauvetage de l’économie argentine par le Trésor américain. À dix jours des élections législatives de mi-mandat, cette aide financière américaine divise les Argentins.


Depuis son élection, Javier Milei a basé sa politique étrangère sur un alignement total avec les États-Unis. Un choix gagnant, parfait même, selon Fernando Jimenez. Cet agent d’entretien se félicite du parti pris idéologique du président argentin : « Je préfère mille fois avoir le soutien des États-Unis de Donald Trump qu’avoir des relations avec le Venezuela de Maduro, comme c'était le cas avec l’ancienne présidente Cristina Kirchner. »

Pour Leandro, technicien informatique, le simple fait d’avoir besoin de l’aide américaine pose la question de la viabilité de la politique économique de Javier Milei : « Il a déjà demandé de l’aide au Fonds monétaire international, et maintenant, il a besoin d’un nouveau sauvetage pour tenir jusqu’aux élections. »

Achat de pesos et de titres de la dette argentine, échanges de devises à hauteur de 20 milliards de dollars : les États-Unis ont assuré être prêts à faire le nécessaire pour soutenir l’économie argentine. Mais à quel prix, s’interroge Leandro : « La manière de fonctionner de Trump, c’est de se demander quel profit il peut tirer du pays avec qui il traite. »



Terres rares, lithium, uranium : l’Argentine regorge de ressources qui intéressent les États-Unis. Mais Javier Milei l’assure, le soutien de son allié Donald Trump vient sans conditions.


Lat Soukabé Fall

