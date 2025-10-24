Amara Traoré, nouveau Directeur technique national du football sénégalais : le retour d’un homme de terrain

Natif de Guet Ndar, à Saint-Louis, Amara Traoré est un pur produit du football sénégalais. Il a émergé dans le mouvement Navétane, avant de gravir tous les échelons des sélections nationales — junior, espoir et senior — en tant que joueur. Symbole d’une génération forgée sur le terrain, il connaît intimement les réalités du football local.



Son aventure professionnelle l’a conduit en France, où il a porté les couleurs du SC Bastia, du Mans, du FC Metz et du FC Gueugnon. Après sa carrière de joueur, il s’est reconverti avec succès dans le coaching. En 2009, il écrit une page d’histoire en offrant à la Linguère de Saint-Louis le premier titre du championnat professionnel sénégalais.



Sélectionneur des Lions de la Téranga entre 2009 et 2012, Amara Traoré a posé les bases d’une génération de compétiteurs, tout en défendant une vision moderniste du football sénégalais axée sur la formation et la discipline.



En tant que DTN, Amara Traoré aura pour mission de structurer la formation, de renforcer le suivi des jeunes talents et de moderniser les infrastructures techniques. Son profil d’homme de terrain et sa connaissance fine du football local constituent des atouts majeurs pour relever ces défis.



Son arrivée est perçue comme un signal fort envoyé par la FSF : celui d’un retour à l’expertise nationale et d’une volonté de bâtir un modèle sénégalais de développement, fondé sur la compétence, la formation et la vision à long terme.



Avec cette nomination, la FSF semble vouloir renouer avec une philosophie où l’expérience du vécu prime sur la théorie. Amara Traoré incarne cette synthèse entre patriotisme, compétence et proximité avec le terrain.

À Saint-Louis, comme à Dakar, l’émotion est palpable : le fils du terroir revient pour bâtir le futur du football national.

