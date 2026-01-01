Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Amadou et Oumy Niang, parents du premier bébé de New York en 2026


Rédigé le Vendredi 2 Janvier 2026 à 23:15 | Lu 28 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le premier bébé de l’année 2026 à New York est né à minuit pile à l’hôpital de Harlem, marquant un moment exceptionnel pour la famille Niang et pour la communauté locale. Les heureux parents, Amadou Niang et Oumy, ont accueilli leur cinquième enfant, une petite fille pesant un peu plus de 3,2 kg. La maman a confirmé que le bébé se portait très bien.


Amadou et Oumy Niang, parents du premier bébé de New York en 2026

Originaire du Sénégal, le couple s’est installé à Harlem en 2006 et y vit depuis. Fidèles à leur tradition religieuse, ils annonceront le prénom de la petite fille lors d’une cérémonie prévue sept jours après sa naissance.

Cet événement est également historique pour Harlem, car le premier bébé du Nouvel An naît traditionnellement à l’hôpital Kings County de Brooklyn. La venue au monde de cette fillette à Harlem souligne l’évolution de la communauté et la vitalité de ses familles.

NYC Health + Hospitals, ainsi que les établissements médicaux de Manhattan, rappellent leur engagement envers la santé maternelle et infantile. Ces institutions offrent un accompagnement spécialisé et des soins prénataux de qualité, permettant à chaque naissance de devenir une réussite médicale et un moment précieux pour les familles.

Pour la famille Niang, la naissance de cette petite fille est non seulement une grande joie personnelle, mais elle illustre également l’importance accordée par la ville de New York au bien-être des familles et à la santé des mères.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags