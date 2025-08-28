Menu
Amadou Bâ reçu par le Khalife général des Tidianes en prélude au Gamou de Tivaouane


Amadou Bâ reçu par le Khalife général des Tidianes à Tivaouane avant le Gamou, échange de conseils et prières pour le pays.


En préparation du Gamou de Tivaouane, le responsable moral de la Nouvelle Responsabilité (NR) a rendu une visite de courtoisie au Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour.

À l’issue de cette audience, Amadou Bâ, s’exprimant devant la presse, a déclaré :
« Le Khalife nous a reçus avec beaucoup d’attention comme à son habitude. Il a prodigué beaucoup de conseils et a prié pour le pays. »

Interrogé sur la question de la "clef de voûte" pour résoudre les difficultés auxquelles font face les Sénégalais, M. Bâ a préféré reporter sa réponse :
« Nous sommes venus à l’occasion du Maouloud. Dans d’autres circonstances, nous parlerons de la situation du pays », a-t-il précisé.

Il a ensuite ajouté :
« Nous sommes venus pour célébrer la naissance du Prophète (PSL). Le marabout est très préoccupé par la situation du pays. Il nous a prodigué beaucoup de conseils et nous en ferons un bon usage. »



