Amadou Bâ reçu par le Khalife général des Tidianes en prélude au Gamou de Tivaouane

En préparation du Gamou de Tivaouane, le responsable moral de la Nouvelle Responsabilité (NR) a rendu une visite de courtoisie au Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour.



À l’issue de cette audience, Amadou Bâ, s’exprimant devant la presse, a déclaré :

« Le Khalife nous a reçus avec beaucoup d’attention comme à son habitude. Il a prodigué beaucoup de conseils et a prié pour le pays. »



Interrogé sur la question de la "clef de voûte" pour résoudre les difficultés auxquelles font face les Sénégalais, M. Bâ a préféré reporter sa réponse :

« Nous sommes venus à l’occasion du Maouloud. Dans d’autres circonstances, nous parlerons de la situation du pays », a-t-il précisé.



Il a ensuite ajouté :

« Nous sommes venus pour célébrer la naissance du Prophète (PSL). Le marabout est très préoccupé par la situation du pays. Il nous a prodigué beaucoup de conseils et nous en ferons un bon usage. »

