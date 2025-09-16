Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Aliou Seck appelle à la sérénité et encadre la communication autour de Waly Seck


Rédigé le Mercredi 17 Septembre 2025 à 11:03 | Lu 25 fois Rédigé par


Le frère de Waly Seck rassure les fans et rappelle que seules ses équipes juridiques peuvent s’exprimer, afin de mettre fin aux rumeurs autour de l’artiste.


Aliou Seck appelle à la sérénité et encadre la communication autour de Waly Seck

 

Face aux nombreuses rumeurs liées à Waly Seck, son frère Aliou Seck a publié un message destiné à rassurer les fans et à encadrer la communication autour du chanteur. Il a insisté sur le fait que toutes les déclarations concernant Waly Seck doivent impérativement passer par ses conseillers juridiques. « Toute personne qui se prononcera sur cette affaire au nom de l’artiste ou de la famille sera traduite en justice », a-t-il averti.

Aliou Seck a appelé à garder calme et sérénité, précisant que Waly Ballago Seck « va très bien par la grâce d’Allah » et que le dossier sera bientôt réglé. Il s’est montré optimiste, affirmant que son frère sera innocenté et que cette période difficile sera rapidement derrière eux.

Relayé sur les réseaux sociaux, ce message vise à mettre fin aux spéculations et à rappeler que seule l’équipe juridique de l’artiste est autorisée à communiquer, afin de protéger l’intégrité et la tranquillité de Waly Seck et de sa famille.




Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Mardi 16 Septembre 2025 - 08:40 Mouhamadou Bamba Cissé fixe ses priorités à la tête du ministère de l’Intérieur

Lundi 15 Septembre 2025 - 07:33 Victoire d’Al-Nassr : Sadio Mané buteur

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags