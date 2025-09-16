Aliou Seck appelle à la sérénité et encadre la communication autour de Waly Seck





Face aux nombreuses rumeurs liées à Waly Seck, son frère Aliou Seck a publié un message destiné à rassurer les fans et à encadrer la communication autour du chanteur. Il a insisté sur le fait que toutes les déclarations concernant Waly Seck doivent impérativement passer par ses conseillers juridiques. « Toute personne qui se prononcera sur cette affaire au nom de l’artiste ou de la famille sera traduite en justice », a-t-il averti.



Aliou Seck a appelé à garder calme et sérénité, précisant que Waly Ballago Seck « va très bien par la grâce d’Allah » et que le dossier sera bientôt réglé. Il s’est montré optimiste, affirmant que son frère sera innocenté et que cette période difficile sera rapidement derrière eux.



Relayé sur les réseaux sociaux, ce message vise à mettre fin aux spéculations et à rappeler que seule l’équipe juridique de l’artiste est autorisée à communiquer, afin de protéger l’intégrité et la tranquillité de Waly Seck et de sa famille.

