L'Actualité au Sénégal

Agriculture : le président appelle à de meilleures conditions de financement et de commercialisation


Rédigé le Jeudi 8 Janvier 2026 à 01:50 | Lu 39 fois Rédigé par


En Conseil des ministres, le président Bassirou Diomaye Faye a demandé des mesures pour renforcer le financement et la commercialisation de la production agricole.


Le président de la République a instruit, mercredi en Conseil des ministres, le Premier ministre de mettre en œuvre toutes les dispositions nécessaires afin de garantir des conditions optimales de financement et de commercialisation de la production agricole.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, le chef de l’État a souligné que la campagne de commercialisation agricole représente une phase déterminante de la vie économique et sociale du pays, justifiant ainsi la nécessité d’actions adaptées et efficaces.

Bassirou Diomaye Faye a également insisté sur la nécessité d’une refondation consensuelle de la politique agricole nationale. Celle-ci devra s’appuyer notamment sur la maîtrise de l’eau et l’extension des aménagements agricoles.

Cette réforme devra aussi intégrer l’amélioration des équipements et des rendements, le développement d’infrastructures de stockage et de conservation, ainsi qu’une révision concertée des mécanismes de financement et de subvention.

Selon le président de la République, cette refondation englobe également la restructuration des marchés agricoles, la redéfinition du modèle économique du secteur et la promotion de l’agro-industrie nationale.

Enfin, le chef de l’État a demandé au gouvernement de veiller à l’adoption, en Conseil des ministres avant la fin du mois de janvier 2026, du projet de loi d’orientation agrosylvopastorale et halieutique, ainsi que de l’ensemble de ses textes d’application.



