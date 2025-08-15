Menu
L'Actualité au Sénégal

Afrobasket : le Sénégal défie le Nigeria en quart de finale


Rédigé le Mardi 19 Août 2025 à 12:00 | Lu 29 fois Rédigé par


Après avoir battu le Soudan du Sud (78-65), les Lions affrontent le Nigeria ce mercredi à Luanda en quart de finale de l’Afrobasket. Brancou Badio et ses coéquipiers sont attendus face aux D’Tigers.


Afrobasket : le Sénégal défie le Nigeria en quart de finale

Les Lions du Sénégal affronteront les D’Tigers du Nigeria ce mercredi à 18 heures, en quart de finale de l’Afrobasket masculin, après leur victoire lundi soir contre le Soudan du Sud.

La rencontre est prévue au Pavilhao Multiusos de Luanda, en Angola.

Le Sénégal a validé son ticket pour les quarts de finale en dominant le Soudan du Sud (78-65), une équipe jusque-là invaincue dans la compétition, tout comme le Nigeria.

Les D’Tigers, impressionnants depuis le début du tournoi, restent sur trois victoires en autant de matchs. Forts d’un effectif riche en talents, ils apparaissent favoris face aux hommes de Ngagne Desagana Diop. Mais les Lions disposent d’atouts pour créer la surprise.

Face au Soudan du Sud, ils ont affiché un visage nouveau, notamment en première période. Brancou Badio, meneur de jeu et artisan majeur de la performance sénégalaise, sera particulièrement attendu pour guider ses coéquipiers contre le Nigeria.

Aux côtés de Badio, Jean Jacques Boissy, Ibou Dianko Badji, Moustapha Diop et d’autres pourraient également peser dans cette confrontation face à la redoutable équipe nigériane.

 




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags