Afrobasket 2025 : le Sénégal s’impose face au Nigeria et file en demi-finale


Rédigé le Mercredi 20 Août 2025 à 23:05 | Lu 28 fois Rédigé par


Le Sénégal s’est qualifié pour les demi-finales de l’Afrobasket masculin 2025 après sa victoire 91-75 contre le Nigeria. Les Lions retrouveront le Mali pour une place en finale.


Le Sénégal poursuit son aventure à l’Afrobasket masculin 2025. Malgré un parcours mitigé en phase de groupes, les Lions ont décroché leur place en demi-finale en battant le Nigeria (91-75), ce mercredi.

La rencontre avait pourtant démarré sur un rythme équilibré, les Nigérians prenant l’avantage au premier quart-temps (24-23). Mais les hommes de Desagana Diop ont rapidement réagi. Plus agressifs en défense et efficaces collectivement, ils dominent largement le deuxième quart (18-30) et mènent à la pause (42-53).

Au retour des vestiaires, les Lions enfoncent le clou, infligeant un 23-13 aux D-Tigers dans le troisième quart-temps (76-55). Le Nigeria tente de relancer le suspense au début du dernier acte avec un 9-0 grâce à trois tirs à trois points consécutifs. Un temps mort demandé par Desagana Diop permet toutefois de remettre de l’ordre. Les Sénégalais reprennent la maîtrise et scellent une victoire nette (91-75).

En demi-finale, le Sénégal retrouvera le Mali, déjà battu en phase de poules.

