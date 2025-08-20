Afrobasket 2025 : le Sénégal s’impose face au Nigeria et file en demi-finale





Le Sénégal poursuit son aventure à l’Afrobasket masculin 2025. Malgré un parcours mitigé en phase de groupes, les Lions ont décroché leur place en demi-finale en battant le Nigeria (91-75), ce mercredi.



La rencontre avait pourtant démarré sur un rythme équilibré, les Nigérians prenant l’avantage au premier quart-temps (24-23). Mais les hommes de Desagana Diop ont rapidement réagi. Plus agressifs en défense et efficaces collectivement, ils dominent largement le deuxième quart (18-30) et mènent à la pause (42-53).



Au retour des vestiaires, les Lions enfoncent le clou, infligeant un 23-13 aux D-Tigers dans le troisième quart-temps (76-55). Le Nigeria tente de relancer le suspense au début du dernier acte avec un 9-0 grâce à trois tirs à trois points consécutifs. Un temps mort demandé par Desagana Diop permet toutefois de remettre de l’ordre. Les Sénégalais reprennent la maîtrise et scellent une victoire nette (91-75).



En demi-finale, le Sénégal retrouvera le Mali, déjà battu en phase de poules.



aps

