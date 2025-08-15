Afrobasket 2025 : le Sénégal écarte le Soudan du Sud et file en quart de finale contre le Nigeria

L’équipe nationale masculine de basketball du Sénégal s’est qualifiée lundi soir pour les quarts de finale de l’Afrobasket 2025 en Angola, après sa victoire en barrage face au Soudan du Sud.



Dominateurs en première période, les Lions ont atteint la pause avec une large avance (46-25). Malgré une réaction des Soudanais en seconde mi-temps, les hommes de Desagana Diop ont conservé leur avantage pour s’imposer 78 à 65, éliminant ainsi l’équipe sacrée meilleure sélection africaine en 2024.



En quart de finale, prévu mercredi, le Sénégal affrontera le Nigeria, leader de son groupe après avoir dominé Madagascar, la Tunisie et le Cameroun.



Le Mali a également validé son ticket en battant la Guinée et croisera la Côte d’Ivoire au prochain tour. De leur côté, le Cap-Vert affrontera la Tunisie et le Cameroun sera opposé à la RD Congo lors des barrages de mardi.





