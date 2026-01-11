Menu
L'Actualité au Sénégal

Affaire présumée d’atteinte sexuelle sur mineur en marge du Magal de Féto


Rédigé le Mardi 13 Janvier 2026 à 17:39 | Lu 35 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une affaire judiciaire survenue en marge du Magal de Féto a provoqué une vive émotion dans la commune de Darou Marnane, dans la région de Louga. Les faits se seraient déroulés dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 janvier 2026, alors que les préparatifs de cette manifestation religieuse battaient leur plein.


Affaire présumée d’atteinte sexuelle sur mineur en marge du Magal de Féto

Selon des informations concordantes, un homme âgé d’environ 60 ans, identifié par les initiales M. F., menuisier, père de famille et domicilié à Touba, séjournait à Féto pour prendre part au magal. Aux environs de 3 heures du matin, des agents chargés de la sécurité, en patrouille autour des tentes destinées à l’hébergement des fidèles, ont été alertés par des bruits suspects provenant de l’une d’elles.
 

La tente concernée accueillait plusieurs enfants mineurs venus de localités voisines pour assister à l’événement religieux. À l’issue de leur intervention, les agents ont interpellé le sexagénaire, soupçonné de faits que les enquêteurs qualifient d’atteinte sexuelle sur mineur.
 

Le mis en cause a été immédiatement conduit à la Brigade de gendarmerie de Darou Marnane, où il a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête. À l’issue de cette mesure, il a été présenté au parquet de Louga, qui a ordonné son placement sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Louga, dans l’attente de la suite de la procédure judiciaire.



Lat Soukabé Fall

