Affaire présumée d’atteinte sexuelle sur mineur en marge du Magal de Féto

Selon des informations concordantes, un homme âgé d’environ 60 ans, identifié par les initiales M. F., menuisier, père de famille et domicilié à Touba, séjournait à Féto pour prendre part au magal. Aux environs de 3 heures du matin, des agents chargés de la sécurité, en patrouille autour des tentes destinées à l’hébergement des fidèles, ont été alertés par des bruits suspects provenant de l’une d’elles.





La tente concernée accueillait plusieurs enfants mineurs venus de localités voisines pour assister à l’événement religieux. À l’issue de leur intervention, les agents ont interpellé le sexagénaire, soupçonné de faits que les enquêteurs qualifient d’atteinte sexuelle sur mineur.





Le mis en cause a été immédiatement conduit à la Brigade de gendarmerie de Darou Marnane, où il a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête. À l’issue de cette mesure, il a été présenté au parquet de Louga, qui a ordonné son placement sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Louga, dans l’attente de la suite de la procédure judiciaire.

