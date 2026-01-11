Absence des avocats : le procès de Boy Djiné renvoyé au 13 février

Selon des sources judiciaires, ce report est motivé par l’absence des avocats chargés d’assurer la défense de certains coaccusés de Boy Djiné. Une situation qui a empêché la poursuite normale des débats, la juridiction estimant que les droits de la défense devaient être pleinement garantis.



Pour rappel, Baye Modou Fall est placé sous mandat de dépôt depuis décembre 2023. Son dossier est suivi de près en raison de la notoriété de l’accusé et de la gravité des faits qui lui sont reprochés.



En attendant la prochaine audience, Boy Djiné demeure en détention, tandis que la justice espère pouvoir examiner l’affaire sur le fond lors de la nouvelle date fixée.

