L'Actualité au Sénégal

Dossier Farba Ngom : la ministre de la Justice révèle de nouvelles infractions présumées


Rédigé le Mardi 13 Janvier 2026 à 18:47 | Rédigé par Lat Soukabé Fall


La ministre de la Justice, Yassine Fall, a révélé ce mardi de nouveaux éléments accablants dans le dossier de l’ancien député Farba Ngom.
Détention illégale de téléphones, échanges avec des journalistes, diffusion de documents judiciaires confidentiels et soupçons de manœuvres politiques : le gouvernement annonce l’ouverture d’enquêtes approfondies.


Dossier Farba Ngom : la ministre de la Justice révèle de nouvelles infractions présumées

Le dossier judiciaire de Farba Ngom prend une nouvelle dimension.
Lors d’un point de presse tenu ce mardi 13 janvier 2026, la ministre de la Justice, garde des Sceaux, Yassine Fall, a levé le voile sur des faits qu’elle qualifie de particulièrement graves.
 

Selon elle, une fouille effectuée le 28 décembre 2025 dans la salle du pavillon spécial a permis de découvrir que l’ancien député, actuellement détenu, était en possession de deux téléphones portables, en violation manifeste de la réglementation pénitentiaire en vigueur.

L’exploitation de ces appareils aurait révélé une activité communicationnelle intense : des centaines d’échanges avec des journalistes, des responsables de presse, ainsi que des interactions sensibles portant sur des dossiers judiciaires confidentiels impliquant un co-détenu.
 

Plus troublant encore, la ministre a évoqué la réception et le partage de contenus à caractère pornographique, y compris avec un avocat, ainsi que des échanges liés à des manœuvres et complots politiques susceptibles de troubler l’ordre public.
Le bâtonnier sera saisi concernant l’implication présumée d’avocats dans cette affaire.
 

Yassine Fall a également tenu à démentir les rumeurs faisant état d’une incompatibilité de l’état de santé de Farba Ngom avec la détention, affirmant que les éléments objectifs témoignent au contraire d’une activité soutenue, incluant communications multiples, coordination financière et stratégies diverses.
 

Face à ces faits susceptibles de qualifications pénales multiples, le ministère de la Justice annonce la demande officielle d’ouverture d’enquêtes approfondies et appelle à la vigilance.



Lat Soukabé Fall

