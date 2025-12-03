Affaire du quartier Escale à Thiès : ce que révèle l’enquête derrière l’interpellation de cinq personnes

Selon des sources policières concordantes, l’opération menée par la brigade de recherches du commissariat du premier arrondissement de Thiès fait suite à l’exploitation d’un renseignement jugé crédible. Celui-ci faisait état d’un regroupement suspect dans un appartement discret du quartier Escale, une zone résidentielle réputée calme de la capitale du Rail.



Après une phase de surveillance, les enquêteurs décident d’intervenir. À leur arrivée sur les lieux, cinq personnes sont trouvées à l’intérieur de l’appartement.



Les personnes interpellées ont été identifiées comme O. Guèye, tailleur et occupant de l’appartement, A. Thiam, styliste, N. Seck, photographe, D. Sarr, également tailleur, et P. M. Faye.

D’après les premiers éléments de l’enquête, seul l’hôte réside de façon permanente à Thiès. Les autres, venus de Dakar et d’autres localités, séjournaient temporairement dans la ville.



Face aux enquêteurs, les mis en cause ont expliqué leur présence par des préparatifs liés à un défilé de mode prévu dans un restaurant de la place, une version actuellement examinée par la police.



La perquisition effectuée dans l’appartement a conduit à la saisie de plusieurs objets considérés comme compromettants par les forces de l’ordre, notamment des lubrifiants et des comprimés.

Ces éléments constituent aujourd’hui une partie essentielle du dossier transmis au parquet, qui devra apprécier leur portée juridique.



L’un des aspects les plus sensibles de l’affaire concerne la révélation faite par l’un des prévenus, D. Sarr, qui a déclaré être porteur du VIH. Selon des sources proches de l’enquête, il aurait reconnu ne pas avoir informé ses partenaires de son statut médical.



Ce point, distinct des faits initiaux, ouvre un volet sanitaire et juridique délicat. Des spécialistes rappellent que la question de l’information du partenaire relève à la fois de la responsabilité individuelle et du cadre légal encadrant la protection de la santé publique, tout en exigeant une extrême prudence pour éviter toute stigmatisation.



À ce stade, aucune communication officielle détaillée n’a encore été faite par le parquet de Thiès. Les cinq personnes interpellées ont été placées en garde à vue pour les besoins de l’enquête, en attendant leur éventuelle déferrement.



Des sources judiciaires indiquent que le dossier est en cours d’examen et que les qualifications pénales définitives dépendront des éléments matériels, des auditions et des textes applicables.



Au-delà du cadre judiciaire, cette affaire intervient dans un contexte social sensible, où les questions liées aux mœurs, à la vie privée et à la santé publique suscitent de fortes réactions. Plusieurs observateurs appellent à un traitement responsable de l’information, rappelant la nécessité de respecter la présomption d’innocence et la dignité humaine.



De nombreuses questions demeurent :



Quelle sera la position finale du parquet ?

Les éléments saisis suffiront-ils à étayer les charges ?

Le volet sanitaire donnera-t-il lieu à une procédure distincte ?

Autant d’interrogations qui trouveront réponse dans les prochains jours, à mesure que la justice fera la lumière sur cette affaire qui continue de faire parler à Thiès et au-delà.

