Affaire du double meurtre : Coumba Gawlo dément formellement toute implication et annonce des poursuites judiciaires


Rédigé le Samedi 27 Décembre 2025 à 19:40 | Rédigé par Lat Soukabé Fall


La chanteuse sénégalaise Coumba Gawlo Seck sort de son silence face aux rumeurs persistantes qui circulent sur les réseaux sociaux et tentent de l’associer à l’affaire du double meurtre de feu Abdou Aziz Ba et de feu Wally Gano. Dans un communiqué officiel rendu public ce vendredi, son Pôle d’avocats dénonce une campagne de désinformation grave, reposant sur des accusations qualifiées de « mensongères, infondées et juridiquement inexistantes ».


Les conseils de l’artiste sont catégoriques : Coumba Gawlo n’a strictement aucun lien, ni direct ni indirect, avec cette affaire criminelle. Toute tentative de l’y mêler constitue, selon eux, une atteinte manifeste à son honneur, à sa réputation et à son image, bâtis au fil de plusieurs décennies de carrière artistique et d’engagement citoyen.
 

Face à ce qu’ils qualifient de dérives irresponsables, les avocats mettent formellement en demeure toute personne physique ou morale  y compris influenceurs, créateurs de contenus et organes de presse, de cesser immédiatement toute association du nom de l’artiste à cette affaire. Ils exigent également la suppression sans délai de toute publication, vidéo, audio ou commentaire établissant un tel rapprochement.
 

Le ton se durcit avec l’annonce du dépôt imminent d’une plainte devant la juridiction compétente de Barcelone contre le tiktokeur Elhadji Malick, connu sous le pseudonyme « Choco Nostress », ainsi que contre toute personne identifiée comme relais de ces accusations. Les chefs d’inculpation annoncés sont lourds : diffamation, atteinte à l’honneur, dénonciation calomnieuse et diffusion de fausses informations.
 

Dans leur communiqué, les avocats rappellent avec fermeté que la liberté d’expression ne saurait être assimilée à un permis de diffamer. « Elle ne peut en aucun cas couvrir ou justifier des propos mensongers ou attentatoires à la dignité d’autrui », soulignent-ils, tout en avertissant que d’autres actions judiciaires, civiles ou pénales, pourraient être engagées contre les auteurs et leurs complices.
 

Le document est signé par Maître Francisco García Bayona, avocat à la Cour de Barcelone, ainsi que par Maîtres Mamadou Djiby Diallo et Gaye, avocats à la Cour de Dakar.



