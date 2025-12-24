Affaire de chantage sexuel à Diogo : M. Boye déféré au parquet de Thiès

Rédigé le Jeudi 25 Décembre 2025

Les services judiciaires de Thiès ont été saisis, ce mercredi 24 décembre 2025, d’une affaire présumée d’extorsion de fonds impliquant M. Boye, âgé de 25 ans. Le mis en cause a été présenté au parquet, où il fait face à des poursuites pour collecte illicite de données à caractère personnel et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, au préjudice de K. Diallo et Y. Maïga. Les faits se sont déroulés à Diogo.





D’après les investigations menées, K. Diallo avait l’habitude de filmer ses relations intimes avant d’effacer les vidéos. Elle ignorait cependant que ces fichiers demeuraient stockés dans la corbeille de son téléphone portable. Profitant d’un accès à l’appareil, M. Boye aurait découvert plusieurs contenus à caractère intime, rapporte Seneweb.



Il lui est reproché d’avoir récupéré ces vidéos avant de contacter les personnes concernées afin d’exercer un chantage. Pour éviter la diffusion des images sur les réseaux sociaux, les victimes auraient versé des sommes importantes au mis en cause.



L’affaire a été révélée à la suite d’une plainte déposée par K. Diallo et Y. Maïga auprès de la brigade de proximité de Diogo, conduisant à l’arrestation de M. Boye.





Placé sous mandat de dépôt, le prévenu devra comparaître le 2 janvier 2026 devant le tribunal des flagrants délits de Thiès, où il répondra des faits qui lui sont reprochés.

