Affaire de chantage sexuel à Diogo : M. Boye déféré au parquet de Thiès

Selon les éléments de l’enquête, K. Diallo avait pour habitude d’enregistrer des vidéos de ses relations intimes avant de les supprimer. Elle ignorait toutefois que ces fichiers restaient conservés dans la corbeille de son téléphone portable. Profitant d’un accès à l’appareil, M. Boye aurait découvert plusieurs contenus à caractère intime.
Il est accusé d’avoir récupéré ces vidéos à l’insu des personnes concernées, avant de les contacter pour exercer un chantage. Craignant la diffusion de ces images sur les réseaux sociaux, les victimes auraient versé d’importantes sommes d’argent afin d’éviter leur publication.
L’affaire a éclaté à la suite d’une plainte déposée par K. Diallo et Y. Maïga auprès de la brigade de proximité de Diogo. Les investigations menées ont conduit à l’interpellation de M. Boye.
Placé sous mandat de dépôt, le prévenu devra comparaître le 2 janvier 2026 devant le tribunal des flagrants délits de Thiès, où il répondra des faits qui lui sont reprochés.