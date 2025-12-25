Menu
Affaire Epstein : des internautes percent les failles de la censure des documents officiels


Rédigé le Dimanche 28 Décembre 2025 à 10:07 | Lu 29 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La publication progressive des Epstein Files par l’administration Trump, censée apporter des éclaircissements majeurs sur l’un des scandales sexuels les plus retentissants de l’histoire américaine, suscite une immense déception. Malgré des centaines de milliers de documents rendus publics, les révélations attendues ne sont pas au rendez-vous. En cause : de vastes caviardages opérés par le ministère de la Justice des États-Unis, officiellement destinés à protéger les victimes… mais soupçonnés par certains d’épargner aussi des personnalités politiques de premier plan.


Affaire Epstein : des internautes percent les failles de la censure des documents officiels

Cette fois, la faille est technique. De nombreux passages supposément censurés n’étaient en réalité que surlignés en noir. Il suffisait aux internautes de sélectionner l’ensemble du texte, de le copier puis de le coller dans un traitement de texte pour que les mots masqués réapparaissent instantanément. Dans d’autres cas, un simple réglage de la luminosité ou du contraste de l’écran permettait de distinguer le contenu dissimulé.

Des méthodes rudimentaires qui révèlent une erreur majeure dans le processus de caviardage.

 

Malgré l’ampleur du malaise, ces découvertes ne semblent pas apporter d’éléments nouveaux concernant les liens supposés entre Jeffrey Epstein et Donald Trump. Selon le porte-parole du ministère de la Justice, les erreurs de censure concerneraient essentiellement des comptes rendus de procès civils déjà connus, reproduits sans modification technique adéquate.

Jeffrey Epstein, richissime financier accusé de trafic sexuel de mineures, est rappelons-le mort en détention le 10 août 2019, officiellement par suicide, alors qu’il attendait son procès prévu pour juin 2020.

 

Les spécialistes du traitement documentaire le rappellent : pour qu’un texte soit véritablement censuré, il ne suffit pas de recouvrir des mots d’un bloc noir visible. Il est impératif d’« aplatir » le document, c’est-à-dire de supprimer définitivement le texte d’origine et ses métadonnées, afin d’empêcher toute récupération ultérieure.

Une précaution manifestement négligée dans plusieurs fichiers des Epstein Files, aujourd’hui accessibles au public.

 

Dans ce contexte explosif, Donald Trump a choisi l’offensive. Sur sa plateforme Truth Social, le président américain a appelé le ministère de la Justice à « couvrir de honte » les démocrates qu’il accuse d’avoir collaboré avec Jeffrey Epstein. Il affirme que plus d’un million de documents supplémentaires ont été découverts et dénonce ce qu’il qualifie de « supercherie orchestrée par les démocrates ».

« Ce sont les démocrates qui ont collaboré avec Epstein, pas les républicains. Qu’on publie tous leurs noms », a-t-il martelé, sans toutefois citer de personnes précises.

Pour Donald Trump, cette affaire serait avant tout une diversion politique visant à détourner l’attention des succès de son administration. « Encore une chasse aux sorcières », a-t-il conclu.



Lat Soukabé Fall

