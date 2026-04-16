Nguéniène : la foire des semences met en avant l’autonomisation des femmes rurales

La 10e édition de la foire locale des semences paysannes de Ndjémane s’est ouverte à Nguéniène, dans le département de Mbour, avec un focus sur la résilience des femmes semencières.

C’est l’information la plus claire et la plus récente pour Mbour dans les dernières 24 heures. L’événement réunit producteurs et acteurs du monde rural autour des enjeux agricoles.

Un accès facilité aux semences

La foire permet aux agriculteurs de se procurer des semences adaptées, notamment pour le maraîchage, le mil et le sorgho, à l’approche des prochaines campagnes agricoles.

Un accent sur les femmes rurales

Le thème de cette édition met en avant l’autonomisation et la résilience des femmes semencières, considérées comme des actrices clés du développement agricole local.

Rédaction : Thiesinfo | 15 avril 2026