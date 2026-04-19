Saisie record de faux billets de banque à Thiaroye Azur : 6 milliards de FCFA interceptés par les Douanes





La Brigade mobile des Douanes de Pikine a intercepté des faux billets de banque d’une valeur totale de 6 milliards 24 millions de francs CFA dans le quartier de Thiaroye Azur, à Dakar.



Au total, 35 000 coupures ont été saisies, dont 15 000 billets de 500 euros et 20 000 billets de 100 dollars, selon un communiqué de la Division de la communication et des relations publiques des Douanes.



Cette opération, qui s’est étendue sur près de deux semaines, a abouti à l’arrestation d’un individu dans une auberge située à Thiaroye Azur, lieu où devait se dérouler le lavage des faux billets saisis.



Les premiers éléments de l’enquête ont révélé que le prévenu, de nationalité sénégalaise, se présentait comme guérisseur traditionnel et faisait partie d’un réseau opérant entre un pays voisin et le Sénégal.



Considérée comme la plus importante saisie jamais effectuée par les services douaniers sénégalais en matière de faux monnayage, cette opération résulte d’un travail minutieux associant exploitation de renseignements, reconnaissance, observation et filature, mené avec professionnalisme par les agents de la Brigade mobile des Douanes de Pikine.



L’administration des Douanes a réitéré, à travers ce succès, sa ferme volonté de combattre la criminalité économique et financière, en particulier le faux monnayage.

