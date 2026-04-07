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Après sa défaite, Modou Lô salue Sa Thiès et remercie ses supporters


Rédigé le Mardi 7 Avril 2026 à 04:04 | Lu 39 fois Rédigé par


Battu après sept ans de règne, Modou Lô félicite Sa Thiès et exprime sa gratitude envers ses supporters pour leur soutien constant.


Après sa défaite, Modou Lô salue Sa Thiès et remercie ses supporters

 

Suite à sa défaite mettant fin à plusieurs années de domination, Modou Lô a réagi avec sportivité en adressant un message public à Sa Thiès, désormais au sommet de l’arène.
Dans sa déclaration, le lutteur des Parcelles Assainies a félicité son adversaire pour sa victoire, lui souhaitant un parcours à la hauteur des exigences de la discipline. Connu sous le surnom de Xaragn Lô, il a ainsi reconnu la performance de son successeur.
S’adressant ensuite à ses partisans, il a exprimé sa reconnaissance pour leur soutien constant tout au long de son règne, soulignant leur rôle essentiel dans les moments marquants comme dans les périodes plus difficiles.
L’ancien champion a également rappelé son engagement durant sa carrière, affirmant avoir toujours cherché à se donner pleinement, aussi bien dans les combats que dans son comportement, afin de contribuer à la valorisation de la lutte sénégalaise.



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