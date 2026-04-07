Après sa défaite, Modou Lô salue Sa Thiès et remercie ses supporters

Suite à sa défaite mettant fin à plusieurs années de domination, Modou Lô a réagi avec sportivité en adressant un message public à Sa Thiès, désormais au sommet de l’arène.

Dans sa déclaration, le lutteur des Parcelles Assainies a félicité son adversaire pour sa victoire, lui souhaitant un parcours à la hauteur des exigences de la discipline. Connu sous le surnom de Xaragn Lô, il a ainsi reconnu la performance de son successeur.

S’adressant ensuite à ses partisans, il a exprimé sa reconnaissance pour leur soutien constant tout au long de son règne, soulignant leur rôle essentiel dans les moments marquants comme dans les périodes plus difficiles.

L’ancien champion a également rappelé son engagement durant sa carrière, affirmant avoir toujours cherché à se donner pleinement, aussi bien dans les combats que dans son comportement, afin de contribuer à la valorisation de la lutte sénégalaise.