Saisie de matériel d’orpaillage illégal à Wortokhati par le GARSI 2

Des agents du Groupement d’action rapide de surveillance et d’intervention (GARSI 2), basés à Saeinsoutou dans le sud-est du pays, ont mené une opération ayant permis de saisir plusieurs équipements utilisés dans l’exploitation illégale de l’or à Wortokhati, un village situé le long de la Falémé, dans la commune de Missirah Sirimana (département de Saraya).

Le matériel récupéré comprend notamment une moto, six motopompes, quatre groupes électrogènes ainsi qu’une pompe à eau, des outils destinés aux activités d’orpaillage sur ce site pourtant déjà démantelé auparavant.

Sur place, les agents ont constaté une reprise des activités sur ce site, illustrant la persistance du phénomène malgré les actions engagées par les forces de défense et de sécurité. Cette situation reste préoccupante, notamment en raison de ses impacts sur l’environnement, avec une dégradation observée de la rivière Falémé.

Face à cette réalité, le détachement du GARSI 2 prévoit d’intensifier ses interventions afin de préserver les ressources naturelles et freiner les activités illégales associées à l’orpaillage artisanal.

Cette dynamique s’inscrit dans un dispositif renforcé récemment, marqué par l’inauguration, le 10 avril, de nouveaux points d’appui à Saïensoutou, Moussala et Médina Bafé par le ministre des Forces armées, le Général Birame Diop. L’objectif est de renforcer la sécurisation de la zone frontalière, de lutter contre l’exploitation illégale de l’or et de prévenir les activités illicites transfrontalières.