Tribunal de Thiès : le parquet demande la requalification d’un meurtre en coups mortels et requiert 4 ans ferme

Au tribunal de Thiès, le parquet a sollicité la requalification d’un dossier de meurtre en coups mortels dans l’affaire impliquant A. Ba, avec une réquisition de quatre ans de prison ferme.

C’est un dossier judiciaire suivi de près qui a été évoqué devant le tribunal de Thiès. Initialement poursuivi pour meurtre, le prévenu A. Ba pourrait voir les faits requalifiés en coups mortels, à la demande du ministère public.

Une requalification au cœur du débat

Le parquet estime que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir l’intention de donner la mort, mais s’orientent davantage vers des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Cette requalification, si elle est retenue par le tribunal, pourrait modifier significativement l’issue judiciaire de l’affaire.

Quatre ans de prison ferme requis

Dans ses réquisitions, le ministère public a demandé une peine de quatre ans d’emprisonnement ferme à l’encontre du prévenu.

Le tribunal devra désormais se prononcer sur la qualification des faits et sur la peine à appliquer, dans un dossier qui illustre une nouvelle fois la complexité des affaires de violences ayant entraîné la mort.

Rédaction : Thiesinfo