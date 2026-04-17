17 Avril 1946 – 17 Avril 2026 : Le Pacte de Tassette, Quatre-vingts ans de Grâce et de Thiant.

Il y a de ces rencontres qui ne relèvent pas du hasard, mais de la géométrie secrète du décret divin. Ce 17 avril 2026, nous célébrons les 80 ans d'un instant d'éternité : le jour où le regard insondable de Serigne Saliou Mbacké s’est posé sur un jeune garçon de six ans, à Tassette. Dans cet échange d'une simplicité désarmante – « Quel est ton nom ? » – se scellait un pacte cosmique. Ce jour-là, Serigne Saliou ne rencontrait pas seulement un enfant nommé Béthio ; il identifiait la terreau fertile d'où allait germer l'un des mouvements de dévotion les plus vibrants de l'histoire du Mouridisme. De l’école française aux plus hautes sphères de l'administration civile, Cheikh Béthio Thioune aurait pu se contenter d’une brillante carrière d'ici-bas. Mais Serigne Saliou, Maître des arcanes spirituels, avait d'autres desseins pour lui. Il a fait de ce brillant administrateur le grand intendant de ses œuvres, le bâtisseur infatigable, et surtout, l’incarnation vivante du Ndigël (la soumission absolue) et du « Berndé »(l'hospitalité généreuse). Qui ne se souvient de Khelcom ? Qui pourrait oublier ces vagues humaines, ces « Thiantacounes » bravant la fatigue, unis par l'amour de Serigne Touba, pour défricher, cultiver et récolter ? Cheikh Béthio a su traduire la vision de Serigne Saliou en actes grandioses. Il a transformé la préparation des repas et la distribution des offrandes, lors du grand Magal de Touba, en une forme de prière éclatante. Il a montré au monde que la joie de servir Dieu et son guide pouvait se célébrer dans l’abondance, le partage et l’allégresse. Je garde au fond de moi le souvenir impérissable du 70ème anniversaire de cette rencontre, que j’ai eu l'immense privilège d'accueillir à Thiès, en tant que maire. Ce jour-là, devant le Cheikh et la ferveur de la communauté, j'avais déclamé mon amour pour notre refuge commun, Serigne Saliou Mbacké. Mais par-dessus tout, je chéris les mots que Cheikh Béthio m’a adressés lors de notre toute première rencontre. Me fixant avec cette lucidité bienveillante qui le caractérisait, il m’avait dit : « Je savais que nous finirions par nous rencontrer. Je croise forcément le chemin de ceux qui aiment sincèrement Serigne Touba. » Cette phrase, d'une profondeur inouïe, résume à elle seule l'essence de son être. Cheikh Béthio était un aimant spirituel. Il attirait à lui tous les cœurs qui battaient pour Cheikhoul Khadim. Il avait compris que l'amour pour Serigne Touba est la seule véritable boussole, le seul passeport pour la grâce, le seul lien qui unit indissolublement les âmes. Aujourd'hui, alors que nous célébrons ces 80 années de compagnonnage sincère et inaltérable, je m'adresse à mes frères et sœurs « Thiantacounes », aux disciples de Serigne Saliou, et à toute la Oumma mouride. Le Cheikh a rejoint la Lumière, mais son œuvre est plus vivante que jamais. Chaque « Thiant » qui résonne, chaque acte de grâce rendu à Dieu, chaque repas partagé au nom de Maam Bamba, est une étincelle de son héritage qui continue de briller. Il nous a enseigné que la gratitude n'est pas un vain mot, mais un mode de vie. En ce jour béni du vendredi 17 avril 2026, joignons nos prières et nos chants. Que la bénédiction de Serigne Saliou, ce « Suturay jamono » qui m'a tant protégé dans les heures sombres de mon existence, continue de pleuvoir sur Cheikh Béthio Thioune. Et que l’amour sincère pour Serigne Touba, cette force magnétique qui nous a fait nous croiser, demeure à jamais le ciment de notre Nation. Jërëjëf Cheikh Béthio. Jërëjëfati Serigne Saliou. Talla SYLLA