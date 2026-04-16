4 avril à Thiès : And Sopi dénonce “trop de folklore, pas assez de contenu”

Le Mouvement And Sopi Thiès a livré un débriefing critique des célébrations du 4 avril, pointant une place jugée excessive du folklore et une faible implication des entreprises locales.

Dans une réaction publiée ce jeudi 16 avril 2026, le mouvement And Sopi Thiès est revenu sur le déroulement des festivités de la fête de l’indépendance dans la capitale du rail.

Une critique sur le fond de l’événement

Selon ses responsables, les célébrations ont accordé une place trop importante aux animations au détriment des enjeux économiques et sociaux qui concernent directement les populations.

Les entreprises locales mises à l’écart

Le mouvement regrette également que les entreprises thiessoises n’aient pas été suffisamment associées aux prestations liées à l’événement, alors que celui-ci aurait pu servir de levier économique local.

Cette prise de position relance le débat sur la manière d’organiser les grandes manifestations publiques à Thiès, entre dimension festive et retombées concrètes pour les acteurs locaux.

Rédaction : Thiesinfo | 16 avril 2026