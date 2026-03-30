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Maroc : nouveau report du procès des supporters sénégalais détenus


Rédigé le Lundi 30 Mars 2026 à 14:50 | Lu 65 fois Rédigé par


Le procès en appel de 18 supporters sénégalais détenus au Maroc est à nouveau reporté au 13 avril, prolongeant leur attente malgré des conditions de détention jugées acceptables.


Maroc : nouveau report du procès des supporters sénégalais détenus

 

Le procès en appel des 18 supporters sénégalais incarcérés au Maroc a été une nouvelle fois repoussé, prolongeant ainsi l’incertitude autour de leur situation. Initialement attendu, l’examen de leur dossier est désormais fixé au 13 avril, à la suite d’une demande formulée par la partie civile.

Il s’agit du deuxième report dans cette affaire liée aux incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Une décision qui suscite de la frustration du côté des concernés et de leurs proches, d’autant que la défense s’était opposée à ce renvoi.

Malgré ces contestations, la cour d’appel de Rabat a validé la demande, entraînant une prolongation de la détention pour les 18 ressortissants sénégalais, certains espérant une issue rapide.

Leur avocat évoque une grande déception face à cette décision, tout en se voulant rassurant sur leur état de santé. Il précise également que les conditions de détention restent correctes, contrairement à certaines informations relayées. Certains détenus disposeraient même de chambres individuelles.

Dans l’attente de leur prochaine comparution, les supporters devront patienter encore plusieurs jours en détention.

Pour rappel, ces derniers avaient été condamnés le mois précédent à des peines allant de trois mois à un an de prison pour des faits liés à des violences et actes de hooliganisme. Leur interpellation remonte au 18 janvier 2025, à l’issue de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 organisée au Maroc.




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