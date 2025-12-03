Abattage clandestin à Golf Sud : un suspect en flagrant délit

Une activité jugée dangereuse pour la santé publique a été stoppée net, dimanche 21 décembre 2025, dans le quartier de Golf Sud, grâce à l’intervention diligente du Commissariat d’arrondissement de la localité. Un individu a été interpellé pour abattage clandestin et mise en danger de la vie d’autrui.



Selon les informations communiquées par la police, l’opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement précis signalant la récupération suspecte d’une carcasse animale. Le mis en cause aurait transporté le cadavre d’un mouton jusqu’à son domicile avec l’intention de le dépecer avant de mettre la viande sur le marché, malgré son caractère manifestement impropre à la consommation.



Alertée, la Brigade de recherche s’est immédiatement rendue sur les lieux. Les agents ont surpris le suspect en plein dépeçage à son domicile. Il a été interpellé sur-le-champ et conduit dans les locaux de la police pour les besoins de l’enquête.



La carcasse du mouton a été saisie afin d’empêcher toute tentative de commercialisation et de protéger les populations contre d’éventuels risques sanitaires.



Entendu par les enquêteurs, le mis en cause est passé aux aveux, reconnaissant avoir agi dans le but d’écouler la viande auprès de consommateurs.



Une enquête est en cours pour déterminer s’il agissait seul ou s’il existait un réseau de distribution impliqué dans cette pratique illégale.

