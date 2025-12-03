À la Une: en Bulgarie, la colère de la rue fait tomber le gouvernement

Le gouvernement de Rossen Jeliazkov a démissionné au lendemain d’une immense manifestation qui a rassemblé 150 000 personnes mercredi 10 décembre dans le centre de Sofia. Les manifestants dénoncent l’omniprésente corruption, alors que la Bulgarie doit rejoindre la zone euro le 1ᵉʳ janvier 2026. Quelles sont les solutions possibles, de nouvelles élections, alors que le pays a déjà connu sept législatives anticipées en quatre ans ?



Le conservateur Ciprian Ciucu a été élu maire de Bucarest dimanche 7 décembre, offrant une victoire inattendue au PNL du Premier ministre Ilie Bolojan. La candidate d’extrême droite Anca Alexandrescu est arrivée en seconde position. Cette communicante, qui a chuchoté à l’oreille des sociaux-démocrates pendant vingt ans, faisait pourtant partie des favoris à l’élection municipale anticipée de Bucarest. Cette fervente admiratrice de Călin Georgescu était soutenue par le principal parti d’extrême droite du pays.



Lâché par Moscou où il s’est réfugié, l’oligarque Ilan Șor annonce son retrait de la politique moldave. Ce désaveu met fin à dix ans de scandales et de tentatives de déstabilisation, au moment où le Kremlin repositionne ses pions.







Migrants sur la route des Balkans

Officiellement, les frontières des Balkans sont fermées et tellement bien gardées que les exilés ne tenteraient presque plus de les franchir. En réalité, ils sont surtout devenus indétectables et entièrement à la merci des passeurs, prêts à tout pour maximiser leurs gains.



Les naufrages meurtriers de migrants se multiplient, en mer Égée, mais également sur la Save, la rivière qui fait frontière entre la Bosnie-Herzégovine et la Croatie. Pendant ce temps, les dirigeants européens, eux, valident la création de centres d'accueil pour migrants et déboutés de l'asile hors du territoire de l'Union, notamment dans les Balkans.



Mercenaires monténégrins en Ukraine

Une vingtaine de ressortissants du Monténégro combattraient avec les troupes russes en Ukraine. La police a lancé une « opération Lougansk », procédant à des perquisitions et deux arrestations, mais les médias pro-serbes dénoncent une mise en scène. La guerre en Ukraine continue de diviser les sociétés balkaniques.



Longtemps étouffé par un parquet docile, le Tribunal pour le crime organisé (TOK) de Serbie multiplie les enquêtes touchant les cercles du pouvoir. La convocation du ministre de la Culture Nikola Selaković dans le dossier du Generalštab a déclenché une offensive contre une institution devenue trop indépendante au goût du régime Vučić.





Plus d’une demi-tonne de cocaïne a été acheminée vers l’Europe dans des cargaisons de bananes expédiées d'Équateur par Noboa Trading Co., entreprise de la famille du président Daniel Noboa. Les cartels balkaniques ont infiltré la chaîne logistique, faisant transiter la drogue par le port croate de Ploče.



Croatie : l'Église catholique à droite toute

Elle s'oppose à toute forme d'éducation sexuelle et ne veut pas qu'on touche aux noms de rues célébrant des prélats collaborateurs de la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, l’Église catholique n'a pas un mot pour condamner les violences antiserbes qui s'amplifient en Croatie. Le temps des réformes imposées par le pape François semble déjà passé.



La Croatie a franchi une nouvelle étape dans la modernisation de ses forces armées en signant l’achat de 18 obusiers automoteurs Caesar MK2 et de 44 chars Leopard. Un choix stratégique qui renforce sa coopération militaire avec la France et l’Allemagne.



Souvenirs de la Yougoslavie

Ils parsèment le paysage post-yougoslave, « du Vardar a,u Triglav », de la Slovénie jusqu'en Macédoine du Nord. Parfois oubliés, souvent négligés voire saccagés, les spomenici sont des monuments modernistes en l’honneur des partisans antifascistes de la Seconde Guerre mondiale. La plasticienne Andréa Vamos remet en lumière ce patrimoine. L’héritage de la Yougoslavie socialiste reste toujours une mine d'or pour les artistes.