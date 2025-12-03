Prison de Nantes : Lames artisanales, homme en sang… Une vidéo montre de violents affrontements entre prisonniers

Des images choquantes. Une vidéo filmée le 9 novembre au sein de la prison de Nantes, et publiée ce vendredi par BFMTV, montre de violents affrontements entre plusieurs groupes de détenus dans la cour extérieure du centre pénitentiaire. On peut y avoir des hommes se battre à l’aide de lames artisanales et couteaux en céramique. On distingue aussi le corps d’un homme ensanglanté et nu tiré à même le sol par un autre prisonnier. Selon BFMTV, la violence de la rixe était si importante que les forces de l’ordre n’ont pas pu intervenir « immédiatement ».





« On pourrait être pris en otage, blessé, agressé, tué. Il y a interdiction d’intervenir dans ces cas-là », explique sur BFM William Cozic, délégué FO-Justice à la prison de Nantes. Dans un communiqué, le syndical local FO Justice évoque « un véritable carnage et un déferlement de violences entre détenus ». Une fois le bâtiment sécurisé, le personnel pénitentiaire a pu s’interposer. Les pompiers sont également intervenus pour quatre personnes légèrement blessées, qui ont été transportées au CHU de Nantes, a annoncé le service d’incendie et de secours (SDIS) de Loire-Atlantique. Des histoires de racket et de trafic entre les détenus seraient au cœur de la rixe.



Ces images « ne me surprennent pas vraiment », a assuré Gérald Darmanin, le ministre de la Justice sur BFMTV ce vendredi matin, évoquant « un cocktail affreux » et un manque d’agents pénitentiaires. Selon la chaîne d’information, une enquête a été ouverte par le parquet de Nantes.