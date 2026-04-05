À Thiès, une fête de l’indépendance entre fierté nationale et spectacle grandiose

Dès les premières heures de la matinée, Thiès vibrait déjà au rythme de la fête nationale. Sur les grandes artères menant à l’avenue Caen et à la place Mamadou Dia, la foule s’était rassemblée, drapeaux à la main, animée par une forte attente en ce 66e anniversaire de l’indépendance du Sénégal.

Très vite, le silence laisse place aux sons de la fanfare, annonçant l’arrivée des forces de défense et de sécurité. Alignées avec précision, elles défilent avec rigueur sous les applaudissements nourris du public, mêlés aux chants et aux cris d’encouragement.

Depuis la tribune officielle, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, suit attentivement la cérémonie. À ses côtés se trouve notamment le président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguéma, venu en invité d’honneur. La prestation de la garde républicaine gabonaise suscite admiration et applaudissements, illustrant les liens entre Dakar et Libreville.

Le défilé se poursuit avec la participation d’une vingtaine de formations civiles, composées notamment d’élèves et de structures de formation de la région. Les unités militaires et paramilitaires prennent ensuite le relais, imposant leur discipline et leur coordination.

Le spectacle s’intensifie avec le passage du cortège motorisé, incluant véhicules blindés et motos, suivi par une démonstration aérienne d’une dizaine d’appareils. La parade se conclut avec les cavaliers de la Gendarmerie nationale, offrant une touche finale alliant élégance et maîtrise.

Dans le public, l’émotion est palpable. Enfants, anciens combattants et citoyens partagent un même sentiment de fierté. Certains, comme Issakha Keita, militaire à la retraite, expriment leur attachement à cette célébration.

À l’issue du défilé, le chef de l’État salue une cérémonie réussie et met en avant le choix de Thiès, ville chargée d’histoire. Il rappelle également que la décentralisation des festivités vise à rapprocher les institutions des populations. Le thème de cette édition, axé sur le rôle des forces de défense et de sécurité dans les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, souligne leur importance dans la préparation de cet événement prévu du 31 octobre au 13 novembre.

Le président félicite les organisateurs, notamment le colonel Elhadji Oumar Faye, ainsi que le ministre des Forces armées, Birame Diop, pour le succès de l’événement.

Au fil de la journée, une impression s’impose : celle d’un peuple uni, fier et tourné vers l’avenir. Cette célébration marque aussi le retour de Thiès comme ville hôte d’une fête de l’indépendance délocalisée, plusieurs décennies après la précédente.

Ville historique, associée notamment à la figure de Lat-Dior Ngoné Latyr Diop, Thiès a joué un rôle majeur dans les luttes sociales et politiques. Pour son maire, Babacar Diop, il était donc légitime que la ville accueille cette célébration nationale.