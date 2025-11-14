7000 diabétiques à Touba : Hôpital Ndamatou lance dépistage massif pour la Journée mondiale du diabète





L’hôpital Ndamatou de Touba a marqué la Journée mondiale du diabète, ce vendredi 14 novembre, par une large opération de dépistage accessible à tous. Très tôt le matin, de nombreux habitants se sont rendus sur place, et près de 400 personnes avaient déjà été examinées à la mi-journée. Les consultations devaient se poursuivre jusqu’à 14 heures pour dresser le bilan final de cette initiative.



Cette action s’inscrit dans la continuité des activités de sensibilisation menées par l’établissement. Deux jours auparavant, le 12 novembre, une formation post-universitaire avait été organisée au profit du personnel médical, paramédical et administratif, portant sur la diététique et les habitudes de vie recommandées pour les personnes atteintes de diabète.



Au-delà du dépistage, différents ateliers axés sur l’éducation thérapeutique et l’alimentation ont été proposés. Le Dr Khadim Mbaye, responsable de l’unité de diabétologie, souligne l’importance de ces séances qui contribuent à une prise en charge plus complète.



Les données de janvier à octobre 2025 témoignent d’une tendance préoccupante : plus de 7000 patients diabétiques ont été enregistrés durant cette période dans le service. Pour le Dr Mbaye, ce volume illustre l’urgence d’une mobilisation générale autour de la prévention.



Le spécialiste rappelle également la nécessité pour les personnes déjà diagnostiquées de maintenir un suivi régulier, indispensable pour limiter les complications pouvant survenir en l’absence de contrôle adéquat.



Il indique que plusieurs facteurs influencent l’apparition du diabète de type 2. L’hérédité constitue un élément majeur : avoir un proche atteint augmente les probabilités de développer la maladie. À ces facteurs s’ajoutent des habitudes de vie peu favorables, telles que le surpoids, la sédentarité ou une alimentation mal équilibrée.

Le Dr Mbaye encourage ainsi la population à adopter un mode de vie plus sain afin de réduire les risques liés à cette affection chronique.

