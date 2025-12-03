Thiès : Un vol de gaz pour sauver sa mère le mène en prison

Selon les éléments de l’enquête, l’homme s’est introduit dans une maison afin d’y dérober une bouteille de gaz qu’il comptait revendre. Il aurait agi sous la pression de difficultés financières, cherchant désespérément de quoi payer les ordonnances de sa mère malade.



Interpellé puis placé sous mandat de dépôt, F. Diop a comparu à la barre où il a reconnu les faits. Il a expliqué avoir voulu obtenir rapidement de l’argent pour couvrir les frais médicaux urgents de sa mère.



Le procureur de la République a estimé que les faits étaient constants et a requis l’application stricte de la loi. Le juge a suivi les réquisitions et a prononcé une peine d’un mois de prison ferme.

