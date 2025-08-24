|
Thiès : Le ministre Birame Soulèye Diop au chevet des sinistrés après de fortes inondations 24/08/2025 Thiès – 500 artisans sénégalais bénéficient du programme Élan Ci Artisanat pour l'inclusion financière et numérique 23/08/2025 Foncier au Sénégal : Que s’est-il vraiment passé ? Pour la mémoire collective, le droit à l’information, la transparence, et pour que cela ne se reproduise plus. Par Habib Vitin 22/08/2025 Thiès – Mareyeurs en détresse : Babacar Diop plaide pour l’ouverture urgente du marché au poisson 20/08/2025 Thiès sous tension : meurtres, braquages, drames… le sombre bilan de mi-août 2025 15/08/2025
L'Actualité au Sénégal
[🛑DIRECT ] Mairie de Dakar: Election du nouveau maire
Rédigé le Lundi 25 Août 2025 à 12:11 | Lu 21 fois Rédigé par Rédaction
Cambriolage au lycée Ndiawdoune de Saint-Louis : du matériel administratif emporté
Rédaction - 06/08/2025 - 0 Commentaire
Le lycée Ndiawdoune de Saint-Louis a été cambriolé durant le week-end, avec le vol d’une photocopieuse, d’une imprimante et d’un ventilateur mural. Le lycée Ndiawdoune de Saint-Louis a été victime...
Mont-Roland : Le maire Yve Lamine Ciss mise sur l'éducation pour bâtir l’excellence locale
Lat Soukabé Fall - 02/08/2025 - 0 Commentaire
Un individu arrêté pour meurtre après une agression sous l’emprise de l’alcool
Rédaction - 25/08/2025 - 0 Commentaire
Un homme a été arrêté pour meurtre après avoir agressé sa victime sous l’influence de l’alcool. L’attaque a eu lieu à la Médina et la victime est décédée. Un homme déféré au parquet jeudi dernier...
L’Assemblée nationale examine le projet de loi sur l’OFNAC
Rédaction - 25/08/2025 - 0 Commentaire
