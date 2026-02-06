|
Le Portail de Thiès sur le Web
|
Thiès accueillera la Fête de l’Indépendance 2026 : l’appel solennel d’Ibrahima Macodou Fall à l’engagement citoyen 06/02/2026 Crise de l’insalubrité et factures impayées dans les écoles : Le Mouvement « Thiès d’Abord » interpelle l’État face à la faillite des municipalités. 05/02/2026 Santé numérique : iCare lance la première plateforme de télémédecine 100 % sénégalaise 05/02/2026 Thiès : pourquoi parler d’un hôpital “en agonie” ne reflète pas la réalité 04/02/2026 COMMUNIQUÉ OFFICIEL DU MOUVEMENT THIÈS D’ABORD 29/01/2026
L'Actualité au Sénégal
[🛑 DIRECT] Décès de l’étudiant Abdoulaye Bâ : le gouvernement se prononce…
Rédigé le Mardi 10 Février 2026 à 16:38 | Lu 35 fois Rédigé par Rédaction
Dans la même rubrique :
|
Mardi 10 Février 2026 - 14:09 Ziguinchor : tensions à l’université après des manifestations contre la réforme des bourses
|
Mardi 10 Février 2026 - 11:28 UGB : les étudiants de Saint-Louis décrètent un mois de non-paiement des chambres
Actualité à Thiès
Les Ciments du Sahel fêtent l’excellence à Thiès : de 9 élèves à 423 lauréats, un engagement éducatif qui grandit
Lat Soukabé Fall - 10/02/2026 - 0 Commentaire
Les Ciments du Sahel (CDS) continuent d’affirmer leur ancrage dans la communauté locale, non seulement à travers leur activité industrielle, mais aussi par leur engagement envers l’éducation et la...
Thiès : une campagne de sensibilisation lancée autour du projet Agri-Accélérateur 2.0
Lat Soukabé Fall - 09/02/2026 - 0 Commentaire
Actualités
Bourses étudiantes : Daouda Ngom affirme qu’aucun arriéré n’est dû par l’État
Rédaction - 10/02/2026 - 0 Commentaire
Le ministre de l’Enseignement supérieur a assuré que l’État du Sénégal ne doit aucun arriéré de bourses, évoquant plutôt une incompréhension liée aux réformes en cours. Le ministre de...
UCAD : le ministre de l’Intérieur condamne les violences et évoque des menaces sur les infrastructures
Rédaction - 10/02/2026 - 0 Commentaire
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com