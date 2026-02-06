Menu
[🛑 DIRECT] Décès de l’étudiant Abdoulaye Bâ : le gouvernement se prononce…


Rédigé le Mardi 10 Février 2026 à 16:38





Actualité à Thiès

Les Ciments du Sahel fêtent l’excellence à Thiès : de 9 élèves à 423 lauréats, un engagement éducatif qui grandit

Lat Soukabé Fall - 10/02/2026 - 0 Commentaire
Les Ciments du Sahel (CDS) continuent d’affirmer leur ancrage dans la communauté locale, non seulement à travers leur activité industrielle, mais aussi par leur engagement envers l’éducation et la...

Thiès : une campagne de sensibilisation lancée autour du projet Agri-Accélérateur 2.0

Lat Soukabé Fall - 09/02/2026 - 0 Commentaire
La ville de Thiès a accueilli une campagne de sensibilisation sur le projet Agri-Accélérateur 2.0, mis en œuvre par l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (ANPEJ), en partenariat...

Actualités

Bourses étudiantes : Daouda Ngom affirme qu’aucun arriéré n’est dû par l’État

- 10/02/2026 - 0 Commentaire
Le ministre de l’Enseignement supérieur a assuré que l’État du Sénégal ne doit aucun arriéré de bourses, évoquant plutôt une incompréhension liée aux réformes en cours.   Le ministre de...

UCAD : le ministre de l’Intérieur condamne les violences et évoque des menaces sur les infrastructures

- 10/02/2026 - 0 Commentaire
Lors d’un point de presse, le ministre de l’Intérieur est revenu sur les événements de l’UCAD, condamnant les violences tout en évoquant des alertes sécuritaires préoccupantes.   À l’instar de...
