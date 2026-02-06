Ziguinchor : tensions à l’université après des manifestations contre la réforme des bourses





Des heurts ont opposé, mardi, des étudiants de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) aux forces de l’ordre, au lendemain d’un rassemblement organisé pour contester la réforme annoncée de la politique de bourses de l’État sénégalais.



En fin de matinée, un retour progressif au calme a été constaté, bien que les forces de sécurité soient restées présentes dans les environs du campus. Par mesure de précaution, plusieurs commerces situés aux abords de l’université ont temporairement baissé leurs rideaux.



Ces affrontements font suite à la décision du Centre régional des œuvres universitaires sociales de Ziguinchor (CROUS/Z) de fermer le restaurant universitaire à compter de lundi, et ce jusqu’à nouvel ordre.



Dans un communiqué signé par son directeur, Salif Baldé, le CROUS/Z explique qu’un groupe d’étudiants a forcé l’accès au restaurant à l’heure du déjeuner afin d’imposer une « Journée sans ticket (JST) », malgré un avertissement officiel diffusé plus tôt dans la matinée.



La veille, les étudiants de l’Université de Ziguinchor avaient déjà tenu un rassemblement pour dénoncer la réforme des allocations étudiantes envisagée par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI).



Selon leur porte-parole, Ibrahim Ngom, cette réforme remettrait en cause le décret garantissant l’attribution des bourses aux étudiants, de la licence au doctorat. Pour soutenir leurs revendications, les étudiants ont décrété deux Journées de sensibilisation et de contestation (JSC).



De son côté, le secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur, Fary Sèye, a indiqué que la réforme en préparation ne se limite pas à une simple révision réglementaire, mais vise à repenser de manière globale et concertée la politique de bourses, en cohérence avec les priorités nationales de développement, la vision Sénégal 2050 et les principes de bonne gouvernance.



Il a précisé que cette réforme doit répondre à plusieurs impératifs, notamment garantir davantage d’équité à travers une meilleure prise en compte des critères sociaux, tout en valorisant le mérite et la performance académique.



Un autre objectif concerne la soutenabilité financière du système, afin d’en assurer la pérennité et de prévenir les tensions récurrentes liées au paiement des allocations. Enfin, la réforme ambitionne également d’améliorer la qualité de l’enseignement supérieur, en encourageant la réussite universitaire, la régularité des parcours et l’orientation vers les filières jugées prioritaires pour le développement national.



