🚨 Vols de batteries de voitures à Fahu : Un suspect activement recherché

Depuis plusieurs jours, les habitants du quartier Fahu vivent dans l’inquiétude. Un individu écume la zone et attend la nuit tombée pour démonter les batteries de voitures afin de les voler.

Les faits se répètent avec une certaine régularité et provoquent la colère des riverains. Heureusement, grâce aux caméras de surveillance installées dans le quartier, le suspect a pu être filmé en pleine action.



Un appel est lancé à la population : si vous reconnaissez cet individu, merci de contacter immédiatement le numéro suivant : 77 531 25 79.



La vigilance reste de mise à Fahu et les habitants espèrent que ce délinquant sera rapidement identifié et interpellé.

