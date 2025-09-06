⚽ RDC – Sénégal : duel décisif pour une place au Mondial 2026

La RD Congo affronte le Sénégal ce mardi 9 septembre à Kinshasa dans un choc au sommet des éliminatoires africaines de la Coupe du monde 2026. Une rencontre qui pourrait peser lourd dans la course à la qualification, entre Léopards en pleine confiance et Lions diminués mais toujours ambitieux.



Les Léopards, en quête d’un retour historique

Portée par une large victoire face au Soudan du Sud (1-4), la RDC occupe la première place de son groupe avec 16 points. Séduisants offensivement et guidés par leurs cadres en grande forme, les Congolais savent qu’un succès à domicile les rapprocherait fortement d’une première participation à une Coupe du monde depuis 1974.



Les Lions face au défi de l’extérieur

Le Sénégal, deuxième avec 15 points, reste en embuscade. Les Lions se sont rassurés samedi en dominant le Soudan (2-0), mais leurs résultats loin de Dakar restent mitigés, avec une seule victoire en trois déplacements.



Le sélectionneur doit en plus composer avec des absences majeures en défense. Deux titulaires de la charnière centrale manquent à l’appel, et un jeune défenseur récemment convoqué devra épauler Koulibaly, toujours indiscutable, face à l’attaque congolaise.



Un précédent équilibré

Au match aller, les deux équipes s’étaient quittées sur un nul (1-1) à Dakar. Si les confrontations directes penchent globalement en faveur du Sénégal, l’ambiance électrique de Kinshasa pourrait changer la donne.



Coup d’envoi

Le duel RDC-Sénégal débutera à 16h GMT.



📌 igfm



