⚽ Ligue des Champions CAF : le Jaraaf éliminé par Colombe du Cameroun









Le parcours du Jaraaf de Dakar en Ligue des Champions de la CAF s’est arrêté prématurément. Le club sénégalais a été battu ce dimanche à Thiès par Colombe du Cameroun (0-1) lors du match retour du premier tour préliminaire.



Après un nul sans but à Yaoundé à l’aller, l’espoir restait permis pour les Dakarois. Mais à la 60e minute de jeu, Musah Adam a trouvé le chemin des filets, offrant la qualification aux Camerounais.



Cette défaite scelle l’élimination du Jaraaf, contraint de quitter la compétition continentale dès les préliminaires, tandis que Colombe poursuit son aventure en Ligue des Champions africaine.





