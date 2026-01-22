 Mystère à Keur Ngalgou : disparition d’un enseignant, enquête en cours 

La gendarmerie de Thiès a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de cet incident. Les premiers éléments laissent envisager plusieurs hypothèses, allant de l’accident malheureux à d’éventuelles causes criminelles. Les autorités locales appellent cependant à la prudence et invitent la population à ne pas tirer de conclusions hâtives.



L’affaire met également en lumière les défis sécuritaires dans certaines zones rurales, où les accidents liés aux puits et autres infrastructures non sécurisées restent fréquents. La famille du professeur et les habitants attendent désormais avec anxiété des clarifications officielles, tandis que l’enquête se poursuit sous haute surveillance.

Les habitants de la localité, ainsi que les collègues et élèves du CEM, sont profondément bouleversés. « C’est un choc pour nous tous. Il était apprécié pour sa rigueur et son engagement envers ses élèves », confie un collègue sous couvert d’anonymat.