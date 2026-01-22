Saraya : un véhicule des douanes termine sa course dans une boutique après une poursuite





Un incident impressionnant s’est produit ce vendredi matin dans la commune de Saraya, à l’occasion d’une opération menée par les services des douanes. Une intervention de contrôle a failli tourner à l’incident grave lorsqu’un véhicule de service a quitté la route pour s’encastrer dans une boutique située en bordure de chaussée. Aucun blessé n’a toutefois été signalé.



Selon des informations relayées par Seneweb, des agents de la brigade des douanes procédaient à des vérifications ciblant des motos et des véhicules ne répondant pas aux règles en vigueur. C’est dans ce cadre qu’un motocycliste roulant à vive allure a attiré leur attention. Malgré les injonctions, ce dernier a refusé de s’arrêter et a pris la fuite.



Une poursuite s’est alors engagée. Arrivé dans un virage, le motocycliste a perdu le contrôle de son engin et a chuté. Presque au même moment, le conducteur du véhicule des douanes, confronté aux mêmes difficultés de trajectoire, n’a pas réussi à maintenir le contrôle de l’automobile.



Le véhicule administratif a ainsi quitté la chaussée avant de terminer sa course dans une boutique. Le choc a provoqué d’importants dégâts matériels, endommageant sérieusement la façade du commerce et l’avant du véhicule. Un camion a été mobilisé pour permettre l’évacuation de l’automobile.



Après sa chute, le motocycliste a réussi à prendre la fuite et reste, pour l’instant, introuvable. Malgré l’ampleur des dégâts constatés, aucun blessé n’a été enregistré, un élément qui constitue le principal soulagement dans cet incident aux conséquences potentiellement graves.

