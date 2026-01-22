Thiès : arrestations pour détention de drogue!!!

Lors de la fouille, les policiers ont saisi 32 cornets de chanvre indien sur C. Faye et un cornet entamé sur P. B. Bâ.



Alors qu’ils étaient conduits au commissariat, une restauratrice, W. Diop, 23 ans, également domiciliée à Silmang, s’est présentée avec 230 000 francs CFA qu’elle voulait remettre au chef de la brigade de recherches pour obtenir la libération de C. Faye.



Elle a expliqué agir sur instruction de son cousin, B. O. Diop, alias « RO », présenté comme le fournisseur de C. Faye. Ce dernier est actuellement en fuite, et les autorités ont ouvert des recherches pour le retrouver.



Les deux interpellés ont été placés en garde à vue pour détention et cession de chanvre indien, ainsi que pour tentative de corruption. Le parquet a été informé et une enquête judiciaire est en cours.

L’opération a été déclenchée après que les forces de l’ordre ont reçu des informations sur un trafic actif dans la zone. Les suspects, C. Faye, 22 ans, conducteur de moto résidant à Silmang, et P. B. Bâ, 18 ans, mécanicien domicilié au quartier Hersent, ont été interpellés.