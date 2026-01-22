Menu
Rédigé le Vendredi 23 Janvier 2026 à 14:04 | Lu 47 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Mercredi dernier, les policiers du 1er arrondissement de Thiès ont arrêté deux jeunes hommes impliqués dans un réseau de trafic de chanvre indien, une affaire qui s’est compliquée par une tentative de corruption.


Thiès : arrestations pour détention de drogue!!!
L’opération a été déclenchée après que les forces de l’ordre ont reçu des informations sur un trafic actif dans la zone. Les suspects, C. Faye, 22 ans, conducteur de moto résidant à Silmang, et P. B. Bâ, 18 ans, mécanicien domicilié au quartier Hersent, ont été interpellés.
Lors de la fouille, les policiers ont saisi 32 cornets de chanvre indien sur C. Faye et un cornet entamé sur P. B. Bâ.
 
Alors qu’ils étaient conduits au commissariat, une restauratrice, W. Diop, 23 ans, également domiciliée à Silmang, s’est présentée avec 230 000 francs CFA qu’elle voulait remettre au chef de la brigade de recherches pour obtenir la libération de C. Faye.

Elle a expliqué agir sur instruction de son cousin, B. O. Diop, alias « RO », présenté comme le fournisseur de C. Faye. Ce dernier est actuellement en fuite, et les autorités ont ouvert des recherches pour le retrouver.
 
Les deux interpellés ont été placés en garde à vue pour détention et cession de chanvre indien, ainsi que pour tentative de corruption. Le parquet a été informé et une enquête judiciaire est en cours.


Lat Soukabé Fall

