Le Père de Ilimane Ndiaye dévoile: "Je suis né ici, à Thiès"





Très ému, le joueur des Lions a confié sa joie de revenir sur les lieux de son enfance :



« Mon père est né ici. Je suis très heureux de venir avec lui, de voir les amis, les parents. Contan na torop. »



S’exprimant avec simplicité, Iliman Ndiaye a reconnu avoir encore du mal à parler couramment le wolof, tout en soulignant que tout ce qu’il est aujourd’hui, il le doit à l’éducation reçue à la maison :



« C’est mon père qui m’a tout appris. »



🟡 Une parole forte venue du père

Son père, Abdoulaye Ndiaye, a livré un témoignage marquant sur le parcours de son fils :



« Les clubs l’ont soutenu, mais il a surtout le “Diom”. »



Un mot fort, profondément sénégalais, pour évoquer le courage, la dignité et la force morale qui caractérisent Iliman Ndiaye.



🟡 L’héritage de Serigne Ndiaye

Dans la famille Ndiaye, l’émotion est aussi celle du grand-père, Serigne Ndiaye, figure respectée du quartier.



« Quand un grand-père voit son fils faire ce qu’Iliman est en train de faire aujourd’hui, il ne peut qu’être heureux. »



Un sentiment de fierté partagé par toute une famille, mais aussi par tout un pays.



🦁 Champion d’Afrique au Maroc

Rappelons qu’Iliman Ndiaye a été l’un des acteurs majeurs de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, remportée par le Sénégal au Maroc. Une consécration continentale qui vient couronner un parcours bâti sur le travail, l’humilité et le respect des valeurs.



Enfin, interrogé sur Sadio Mané, Iliman Ndiaye n’a pas caché son admiration :



« C’est quelqu’un de très humble. Il a joué un très grand rôle. »



👉 À Sampaté comme sur les pelouses africaines, Iliman Ndiaye incarne cette nouvelle génération de Lions : talentueuse, fière de ses origines et profondément attachée aux valeurs familiales.

