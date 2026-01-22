Dakar : hommage national à un soldat sénégalais décédé en mission internationale





Une cérémonie empreinte de solennité s’est tenue ce vendredi à l’hôpital Principal de Dakar pour rendre hommage à un soldat sénégalais décédé en République centrafricaine dans le cadre de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA).



Le soldat de 1re classe Cheikh Manga, membre du bataillon des blindés, a reçu les honneurs militaires lors de la levée de corps, en présence de nombreuses autorités des forces armées ainsi que de ses proches. L’événement a été marqué par une vive émotion.



La cérémonie a été présidée par le ministre des Forces armées, le général d’armée Birame Diop. À cette occasion, le défunt a été élevé, à titre posthume, au grade de chancelier dans l’Ordre national du Lion. Cette distinction lui a été remise en reconnaissance de son engagement et de son sacrifice au service de la nation.



Dans son allocution, le ministre a salué le courage et le sens du devoir du soldat disparu. Il a également rappelé l’attachement du Sénégal à la contribution de ses forces armées aux missions internationales dédiées à la paix et à la sécurité.

