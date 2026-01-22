Menu
Violence à Thiès : M. Ndiaye puni par la justice


Rédigé le Vendredi 23 Janvier 2026 à 15:53


Le tribunal de grande instance de Thiès a rendu son verdict dans une affaire de violence à l’arme blanche qui avait secoué la ville. M. Ndiaye a été condamné à deux mois de prison ferme pour avoir poignardé son adversaire lors d’une altercation.


Les faits remontent à une dispute qui a rapidement dégénéré. Lors de l’échauffourée, le prévenu a porté des coups à la victime avec un couteau, lui causant des blessures.
Interpellé puis traduit devant la justice, M. Ndiaye a comparu pour coups et blessures volontaires avec arme blanche. À l’audience, il a tenté de justifier son geste, évoquant une montée de colère dans un contexte de tension. Ces explications n’ont pas convaincu le tribunal.
 
Après avoir examiné le dossier et entendu toutes les parties, le juge a reconnu la responsabilité pénale du prévenu et prononcé la peine de deux mois d’emprisonnement ferme.
 
Cette décision illustre la fermeté de la justice face aux violences, notamment celles impliquant l’usage d’armes blanches, et envoie un signal dissuasif aux personnes tentées de régler leurs différends par la force.


