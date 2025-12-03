Menu
​Pavillon Spécial: Visite surprise de Serigne Bassirou Mbaye Khadim Awa Ba à Maodo Malick Mbaye


Rédigé le Mardi 9 Décembre 2025


Visite émouvante de Serigne Bassirou Mbacké à Maodo Malick Mbaye au Pavillon Spécial, pour réaffirmer son amitié, saluer son courage et transmettre les prières et salutations de la famille de Cheikhoul Khadim.


- " Je salue  ton courage et ta dignité et te réitére tout mon respect et mon amitié"

- " Reçois les salutations et les prières de toute la famille de Cheikhoul Khadim "


La surprise et l'émotion étaient vraiment au rendez-vous au Pavillon Spécial avec la visite de Serigne Bassirou Mbacke Khadim Awa Ba à Maodo Malick Mbaye . 
Ce petit fils de Serigne Touba a fait le déplacement pour , dira-t-il, " réitérer son amitié à un homme de valeur qui a démontré son courage et son sens de l'honneur en répondant volontairement a la Justice de son pays alors qu'il était bien etabli au Maroc."
Le marabout connu pour sa fidélité en amitié a tenu à transmettre à l'ancien Dg de l’ANAMO " les prières et les salutations de toute la famille Mbacké de Touba tout en lui souhaitant un prompt élargissement et retour auprès des siens



