Selon le lieutenant Djily Diouf, chargé de la communication, les équipes ont effectué 239 interventions, portant assistance à 440 victimes. Le bilan fait également état de 16 personnes décédées.





Les accidents de la circulation représentent l'essentiel des interventions. Au total, 188 accidents ont été enregistrés, faisant 422 victimes, dont 406 personnes prises en charge par les secours et 16 décès.





En parallèle des opérations de secours, les sapeurs-pompiers ont distribué 281 mètres cubes d'eau aux populations dans le cadre du dispositif d'assistance mis en place pour le Magal.





Face à ce lourd bilan, la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers appelle les usagers de la route à faire preuve de la plus grande vigilance. Elle recommande de respecter le Code de la route, d'éviter les excès de vitesse, les surcharges de véhicules, ainsi que les dépassements et manœuvres dangereuses.





Les autorités insistent également sur le port systématique de la ceinture de sécurité lorsque le véhicule en est équipé, et rappellent aux motocyclistes l'importance du port du casque afin de réduire les risques d'accidents graves.



La Brigade nationale des Sapeurs-pompiers a enfin souhaité un bon Magal à l'ensemble des fidèles tout en renouvelant son appel à la prudence pour le reste des célébrations.

