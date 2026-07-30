

Une opération menée par l'Antenne régionale de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) de Ziguinchor a permis de mettre en échec une tentative de migration irrégulière par voie maritime à destination des îles Canaries.

L'enquête, ouverte à la suite de renseignements faisant état d'un départ prévu le 29 juillet 2026, a conduit les enquêteurs à identifier un réseau présumé opérant entre Ziguinchor, l'île de Diogué, Joal, Fadiouth et l'Espagne. Selon les autorités, les membres du groupe étaient chargés de différentes tâches, notamment le recrutement des candidats, leur hébergement, l'organisation logistique et la préparation de la traversée.

Au cours des investigations, deux personnes, de nationalités malienne et guinéenne, entendues comme victimes, ont indiqué avoir été recrutées pour participer au voyage clandestin et ont fourni des informations sur le fonctionnement présumé du réseau.

Les enquêteurs ont également saisi plusieurs documents, des listes de candidats de différentes nationalités ainsi que divers supports utilisés dans l'organisation du départ. Ils précisent que les sommes versées par les candidats, comprises entre 400 000 et 700 000 francs CFA, auraient notamment servi à financer la construction de la pirogue destinée à la traversée. Cette embarcation a été placée sous scellés dans le cadre de la procédure.

Selon la DNLT, l'opération a permis d'empêcher le départ de plus d'une centaine de candidats à la migration irrégulière. À l'issue de l'enquête, six personnes ont été déférées devant le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Ziguinchor. Elles sont poursuivies pour des faits présumés d'association de malfaiteurs, de tentative de trafic de migrants par voie maritime, de complicité, de mise en danger de la vie d'autrui et d'escroquerie en bande organisée.

Les investigations se poursuivent afin de retrouver d'autres personnes soupçonnées d'être impliquées dans ce réseau, toujours recherchées par les services compétents.