Selon le témoignage de la victime, elle aurait pris contact avec un vendeur identifié sur Facebook sous le nom de « Mbaye Gueye Éleveur », membre d’un groupe consacré à la vente de pièces détachées automobiles.





Après plusieurs échanges, le vendeur lui aurait envoyé des photos des pistons ainsi que des images montrant les pièces emballées et prêtes à être expédiées. Rassuré par ces éléments, l’acheteur aurait alors effectué le paiement de la somme demandée.





Toujours selon la victime, le vendeur aurait ensuite affirmé avoir confié le colis à un chauffeur chargé d’assurer la livraison. Un échange téléphonique aurait même eu lieu avec ce dernier.





Cependant, peu après, les deux contacts seraient devenus injoignables. L’acheteur affirme n’avoir reçu ni les pièces détachées commandées ni le remboursement de la somme versée.





Face à cette situation, il indique envisager de saisir les autorités compétentes afin de faire examiner cette affaire.



Cette affaire présumée rappelle les risques liés aux transactions commerciales à distance. Les acheteurs sont invités à vérifier l’identité des vendeurs, à privilégier les transactions sécurisées et, lorsque cela est possible, à effectuer les achats en main propre.





Il est également recommandé de conserver toutes les preuves des échanges, notamment les conversations, les captures d’écran et les justificatifs de paiement.



Pour l’heure, les faits restent des allégations rapportées par l’acheteur et devront être établis par les autorités compétentes en cas de plainte et d’enquête.

