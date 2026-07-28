Le camp du président Bassirou Diomaye Faye enregistre un nouveau renfort à Thiès. Bara Diop, ancien coordonnateur départemental des Serviteurs, a annoncé son ralliement à Kiiraay et à la Coalition Diomaye Président.



Cette décision fait suite à plusieurs échanges avec Ousmane Diagne, ministre et maire, avec qui il entend désormais travailler pour renforcer le soutien au chef de l’État dans le département de Thiès.



« Après plusieurs échanges avec le ministre Ousmane Diagne, nous avons décidé de travailler ensemble pour accompagner Son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye », a déclaré Bara Diop.



L’ancien responsable des Serviteurs explique son départ par la nécessité, selon lui, d’accompagner le pouvoir dans la conduite des affaires publiques.



« Ce qui m’a motivé à quitter Les Serviteurs, c’est ma volonté de soutenir le président de la République. Au regard de la situation du pays, il faut l’accompagner pour construire un nouveau Sénégal », a-t-il affirmé.



La rencontre a également été marquée par une forte mobilisation des femmes, notamment des responsables de groupements et d’associations locales. Bara Diop les a présentées comme de véritables actrices du développement et a promis de les accompagner dans leurs initiatives.



« Toutes les femmes présentes sont des actrices du développement. Elles dirigent des groupements et des associations. Nous allons les écouter et voir comment les accompagner », a-t-il indiqué.



Bara Diop a enfin lancé un appel aux habitants du département à rejoindre cette nouvelle dynamique politique autour de Kiiraay.



« Toute personne qui se considère comme un fils ou une fille de Thiès est appelée à venir travailler avec nous », a-t-il conclu.