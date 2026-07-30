Les forces de défense et de sécurité sénégalaises ont mené, vendredi, une opération de patrouille dans le village de Darou Mady Diallo, situé dans la commune de Médinatoul Salam 2, région de Kaffrine. Cette initiative s’inscrit dans les mesures prises pour renforcer la surveillance de la frontière entre le Sénégal et la Gambie.

La mission a réuni des représentants de l’administration territoriale, de la gendarmerie et de l’armée. Selon les autorités, cette présence sur le terrain vise à assurer un suivi des décisions prises en matière de sécurisation des zones frontalières.

Les responsables de la mission ont indiqué que ces patrouilles ont pour objectif de rassurer les populations vivant à proximité de la frontière et de réaffirmer l’engagement de l’État à garantir la protection des personnes et de leurs biens sur l’ensemble du territoire.

Ils ont également rappelé les relations historiques et culturelles qui unissent le Sénégal et la Gambie, soulignant que les actions de sécurité participent à la préservation de cette fraternité tout en renforçant la stabilité dans les localités concernées.

Les habitants de Darou Mady Diallo ont salué cette initiative. Selon leur porte-parole, la présence des forces de défense et de sécurité contribue à renforcer le sentiment de sécurité des populations vivant dans cette zone frontalière.