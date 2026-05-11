Ziguinchor : un pasteur évangélique au cœur d’une affaire impliquant des centaines de mineurs

Selon les informations rapportées par le journal Libération, l’alerte a été donnée par un parent inquiet après la disparition momentanée de son enfant. Les recherches ont finalement permis de retrouver le mineur sur le site du rassemblement, en compagnie de plusieurs centaines d’autres enfants.





D’après les premiers éléments de l’enquête, ces rencontres se tenaient chaque samedi entre 16 heures et 18 heures. Un homme surnommé « Nando » y dispensait des enseignements religieux à environ 300 mineurs, avec l’appui de plusieurs assistants. Les séances s’appuyaient également sur des livrets pédagogiques distribués aux participants.





Toujours selon les mêmes sources, le principal mis en cause serait un pasteur évangélique installé à Cap Skirring depuis 2012. Entendu par les gendarmes, F. Gomis a expliqué que ces activités étaient organisées à titre bénévole. Il a aussi affirmé que des cadeaux étaient parfois distribués aux enfants grâce au soutien d’une organisation chrétienne étrangère.





Interrogé sur l’existence d’autorisations parentales, le pasteur aurait estimé qu’elles n’étaient pas nécessaires, considérant ces rassemblements comme de simples séances d’enseignement religieux.





Mais cette justification n’a pas suffi à calmer les inquiétudes d’une partie de la population locale, préoccupée par l’ampleur des rassemblements et l’encadrement de mineurs sans contrôle administratif clair.





Face à la polémique grandissante et afin de prévenir tout trouble à l’ordre public, la gendarmerie de Cap Skirring a ordonné la suspension immédiate des activités. Les autorités exigent désormais une régularisation complète de la situation auprès des services compétents, notamment en ce qui concerne la protection des mineurs et l’encadrement des activités religieuses.





Le dossier a été transmis aux autorités administratives et judiciaires compétentes pour la suite de la procédure. Pendant ce temps, les forces de sécurité restent mobilisées pour surveiller la situation et éviter tout débordement dans cette localité touristique de la région de Ziguinchor.

