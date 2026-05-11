Affaire des 22 présumés homosexuels du Djoloff : Ndiaga Seck interpellé

Âgé de 51 ans, cet acteur politique faisait l’objet d’un avis de recherches et d’interpellation émis par le commissariat urbain de Linguère, dans la région de Linguère. Son nom aurait été cité par Ahmadou Lamine Dia au cours de l’enquête ouverte après l’arrestation de 22 personnes poursuivies pour des faits présumés d’actes contre nature dans le Djoloff.





D’après les informations relayées, les enquêteurs auraient réuni plusieurs éléments jugés concordants ayant motivé l’interpellation de Ndiaga Seck. Après le placement sous mandat de dépôt d’une vingtaine de suspects, le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Louga a transmis une délégation judiciaire au commissariat urbain de Linguère afin de poursuivre les investigations.





Dans le cadre de cette procédure, une opposition à la sortie du territoire national ainsi qu’un avis de recherches avaient été lancés contre le suspect. Avec l’appui de la DIC, Ndiaga Seck a finalement été localisé puis arrêté.





Le mis en cause, comptable de profession et natif de Ziguinchor, devrait être acheminé dans les prochaines heures vers Linguère pour les besoins de l’enquête et la suite de la procédure judiciaire.

